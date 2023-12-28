AI股年底拉起一波漲勢，儘管近期面臨漲多拉回，堅實基本面仍讓研究機構愛不釋手，中信投顧指出，川湖（2059）AI展望佳、導軌品質優，預期2024年營收增加40％，將推測合理股價升至1,099元、維持「增加持股」投資評等。

川湖2023年雖已有AI相關產品出貨，惟一般伺服器、廚具等業務受總經壓力影響，致今年前11月營收年減28.7％、至51.24億。展望2024年，中信投顧認為，整體AI伺服器之數量預計將有顯著之成長，且其對導軌品質及數量需求亦將隨之上升，川湖目前在AI伺服器導軌領域中，擁最高市占率與產品評價，整體AI發展浪潮、AI伺服器數增加將有利產品之報價與毛利率，2024年川湖營運有望因此受惠。

截至11月初，川湖專利申請總數達3,311個，專利核准總數達3,204個，展現川湖在產品研發之專業能力。另，據投顧法人之供應鏈調查，目前川湖已打入 輝達與美國四大雲端服務提供商（CSP）等業者之AI伺服器供應鏈，且有海外大型科技企業在進行AI伺服器生產、建置時，要求ODM廠商必須使用川湖之導軌。

隨AI伺服器持續發展，相對應之導軌在品質與數量上要求亦將提升，川湖營運有望受惠。此外，一般伺服器、廚具業務部分，總經壓力造成相關產品銷售承壓。中信投顧進行供應鏈調查後，發現相關產品庫存清理將需約一季左右時間，待整體產業庫存回至合理水位後，一般伺服器、廚具之導軌需求亦有機會回溫。