恒生指數28日收漲418點，漲幅為2.52％，報17,043點，大盤成交金額1,099億港幣，日增10.78％。國企指數28日收漲161點，漲幅為2.87％，收報5,764點。恒生科技指數收報3,763點，漲3.41％。騰訊、阿里巴巴、匯控貢獻恒指較多。小米、東方海外、新世界發展拖累大盤。

香港明報報導，恒生指數成份股中，80檔漲，2檔下跌，0檔無漲跌。碧桂園服務漲7.41％，收報6.52港幣，是漲幅最大的成份股。小米跌0.25％，收報16.28港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，29檔漲，1檔下跌。漲幅最大的是金蝶，收報11.2港幣，漲7.49％。跌幅最大的是小米，收報16.28港幣，跌0.25％。

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