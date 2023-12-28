中國國防部發言人吳謙28日指出，21日晚間，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立與美軍參會主席布朗進行視訊通話，針對落實兩國元首舊金山會晤涉軍重要共識，以及共同關心的問題坦誠深入交換意見，取得積極的建設性成果。
吳謙在例行記者會中表示，下一步，希望美方和中方相向而行，確實在平等和尊重的基礎上，推動兩軍關係健康穩定向前發展。關於具體交往項目，兩國防務部門正保持溝通協調，中方將適時公布消息。
另外，針對菲律賓官員多次表示，中國海警在仁愛礁附近使用水砲襲擊菲律賓船隻，並衝撞菲律賓船隻，引發地區局勢緊張一事。吳謙回應，相關言論純屬不實炒作，菲方不顧中方一再勸阻，執意派船闖入中國仁愛礁鄰近海域，還以挑釁方式衝撞中國海警船，這種行徑是非常危險的，也極不專業。中國海警依法採取必要措施予以規制，完全合理合法。
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