長榮航空即日起推出「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」，只要在列車行駛期間，捕捉長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」的身影或與其拍照合影，將照片分享於長榮航空官方臉書粉絲團活動文內，並完成指定任務，除了長榮航空限定的LOGO商品要送給參加民眾外，還有機會獨得全球不限航點雙人經濟艙來回機票的夢幻大獎，一人獲獎、雙人同行，就讓出國旅遊開啟嶄新的2024年！活動詳情請參考長榮航空官方臉書粉絲團。
長榮航空連續八年榮獲SKYTRAX五星級航空公司的榮耀，為感謝全球旅客的肯定，推出「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」行駛桃園捷運普通車路線，即日起至明(2024)年2月23日止，從A1台北車站到A22老街溪站，都可看見其亮麗的身影，陪伴民眾一起前往機場搭機出國，並共度跨年及農曆新年等溫馨的重要時刻。
期間限定的「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」，整體設計特別以埃及、波斯等古老民族認定的天空顏色－綠松石的藍綠色為背景，並以「不斷前進，在每個日以繼夜裡」為主軸，從列車外觀到內裝，透過長榮航空波音787客機、親切專業的空服員形象，以及蟬聯八年SKYTRAX五星級航空公司的獎牌襯托下，展現長榮航空持續創新求變，努力成為民眾心中最佳航空公司的初心未曾改變。
在旅遊大復甦、台灣民眾出國人數屢創新高的帶動下，邀請所有民眾一同與彩繪列車的外觀或內裝拍照，分享於長榮航空官方臉書粉絲團活動文內，就有機會獨得雙人成行的機票大獎，親身體驗長榮航空五星級的優質服務，展開精彩的空中旅程。
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