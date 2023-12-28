國內電力股再添新兵！台電加速推動強韌電網計畫，智慧電表大廠玖鼎電力（4588）近年來台電訂單大進補，今年前三季營收獲利均改寫歷史新高，訂單能見度看至2025年第一季，並預計2024年1月下旬掛牌上市。展望後市，公司也搶打國際盃，預估2025年有望貢獻營收，另新竹香山新廠也規劃於明年上半年逐步啟用。

再生能源市場崛起，全球建置智慧電網，受惠國內智慧電表的全面建置，玖鼎電力大啖政策紅利，今年營收獲利再創新高，截至第三季營收達8.31億元、每股稅後純益（EPS）3.17元，均已超越去年全年水準；另今年前11月累計營收已逼近10億元大關、達9.97億元，大幅年增53.53％，更較去年全年成長39.26％。

展望明年營運，董事長陳展鵠表示，台電智慧電表屬於剛性需求，台電訂單「生生不息」，今年前三季智慧電表認列金額已達7億元，明年訂單狀況亦佳，此外，車用充電樁、電力監控設備等成長亦可期，看好明年業績表現，法人預估，玖鼎明年營收獲利有望再締新猷。

此外，玖鼎電力也積極針對海外市場進行布局，與國內通訊業者合作協力進軍國際智慧電表市場，總經理曾文良透露，玖鼎已與不少國家接洽，目前正與兩家亞洲地區潛在客戶進行客製化產品規格定案工作，期望短期內完成市場導入，但由於電力公司的認證需較長時間，預期2025年海外市場就有機會開始貢獻營收，公司掛牌上市後也會持續推動促成代理，「明年將是開拓的契機」。

而為因應台電智慧電表需求增加、國外業務推廣、研發與業務擴充，玖鼎也投資8.6億元籌建新竹香山新廠，公司預估2024年上半年就會逐步啟用，全年將先採用新舊兩廠並行模式，而2025年則預計將主要生產重鎮移往新廠，屆時智慧電表產能將由現行的每月4萬具推升至每月8萬具，呈現倍數增長。