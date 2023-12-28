投組表現：
凱碩（8059）表現最佳：受惠於低軌衛星及網通基礎建設持續走揚，且有集團股優勢，量價配合。
安鈦克（6276）表現最差：量縮價跌，股價回測缺口，待整理完畢即可轉強。
盤勢預測：
大盤再創高，終場上漲18點，收在17,910，成交量2,846億元；類股方面，電機類股表現最佳，漲幅1.98％，電通路類股表現最差，跌幅2.08％。權值股方面，台積電上漲1元，漲幅0.17％，收在593元。聯發科下跌15元，跌幅1.44％，收在1,025元。
展望後市，新台幣持續走強，跡象表明外資提早回來買超台股，本周是佈局2024年的最佳時機，切勿等下周外資大幅買超才追高，低接佈局是最好的操作方式。選股方面，除了昨天提到的半導體設備股、IC設計族群有拉回都可以佈局；另外，報價上漲題材的電源管理IC族群、CIS類股，政策概念的重電類股、旅遊股都是可以留意的標的，最後十二月營收創高股依然是需要關注的標的，投資人可從這方便著手尋找標的。
投組表現：
凱碩（8059）表現最佳，28日股價連續4天漲停，成交量大幅萎縮，後市仍有上漲空間。
安鈦克（6276）表現最差，28日股價跌停，股價跌破五日及十日均線，建議賣出。
盤勢預測：
台股大盤開高走高，終場上漲18.87點，漲幅0.11％，收在17,910.37點，成交量2846.81億元。
類股方面，電機機械表現最佳，漲幅2.1％％，電子通路表現最差，跌幅1.83％，權值股台積電上漲1元，漲幅0.17％，收在593元。聯發科下跌15元，跌幅1.44％，收在1025元。
展望後市，台股大盤近期受美股道瓊指數再創歷史新高、外資及投信聯合連續買超激勵下，盤中再創今年新高，封關前是否能攻佔18,000點，是多頭努力的目標。選股方面，除提前告知的凱碩，本周已連續連四漲停外，IC設計的力智、致新、矽力-KY、來頡；電線電纜的亞力、榮華、大亞、億泰可特別關注。
投組表現：
凱碩（8059）表現最佳， 因美國基礎建設及低軌道衛星需求增溫下，營運可望增溫，成為飆漲股。
昇貿（3305）表現最差，因低溫錫膏送SSD大廠驗證 。而股價進入盤整區，需進入整理。
盤勢看法：
封關前夕台股交易熱絡，續創新高，當內資與外資持續歸隊下，元月行情持續暢旺，加上高價股持續翻轉盤面，讓整體技術面有利多頭，有機會封關站上萬八的壓力區。
投組表現：
艾華（6204）表現最佳，第四季獲利看俏，客戶有急單拉貨力道
益得（6461）表現最差，量能急凍且五日線下彎，短線受資金排擠影響
盤勢預測：
周四台股指數全天呈現狹幅震盪，因逼近萬八大關近關情怯，搭配盤面缺乏主流族群領漲，雖台幣強升帶動外資買盤回流，但內資結帳壓力不輕也使得指數上攻乏力，櫃買指數更是開高翻跌，一度回測五日線支撐。
周四台股正如昨天所提醒的，重電與電線電纜股領漲台股，選舉政策題材有升溫跡象，華城、士電率先亮燈漲停，連帶儒亞力、中興電、樂事綠能、億泰與合機等強勢發動。也正如昨日所提醒，漲多與高基期股出現結帳賣壓，神盾集團、部分強勢創高IC設計與航運族群，高檔紛紛出現獲利賣壓翻跌。
周五是2023年封關最後交易日，預計台股有機會在台幣強升帶動下，順利站上萬八大關。族群可留意台積電挑戰新高，相關半導體設備供應鏈，與最後一天部份集團作帳股尾盤拉高力道，另外受惠最後一場政見發表會，綠能股先行發動後，盤面可注意軍工股與生技股等政策受惠股補漲動能。
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