去年股債雙殺，潤泰雙雄受到南山人壽拖累，一度傳言淨值恐淪為負數引發股價暴跌。如今經歷了近1年的盤整，今（12/28）股價終於站上年線之上，和絕大多數個股吃香喝辣不同，潤泰新今年股價基近躺平，較去年封關43.25元下跌12.5%。但跌到谷底的潤泰新有機會翻身嗎？投資達人「小股東彼得」認為，有2個理由讓他開始加倉目前在低檔的潤泰新。

潤泰新前3季營收186.83億元、年減14%，主要原因是自身營建入帳減少，所幸旗下室內設計公司潤德和潤泰材獲利成長，累計前3季EPS達3.67元，超越去年全年的3元。

日前舉行法說會，潤泰新總經理李志宏表示，經營團隊會努力提高淨值和發放股利，未來潤泰新希望每年營建收入能夠在百億元，並且透過投資商場、壽險寄望創造收益。潤泰新2022年每股淨值最低的時候曾到25元，今年第3季每股淨值已經回到30元。

法人表示，潤泰新完銷的「潤泰央北」已經在9月開始認列營收，第4季陸續進帳，且明年還有4個案即將交屋，預計營建營收將優於今年。

「小股東彼得」表示，在他的監控面板裡，潤泰新股價是低於合理價的，未來可望有2題材加持：首先是營建業市況趨於穩定；其次是Fed即將降息，持有南山人壽超過25%的潤泰新淨值將回升，股價也會回到合理區間。是故，已經持有部分潤泰新的他，開始著手進行加倉行動。

以下是「小股東彼得」部落格的分享文：

9945潤泰新是營建地產類股，但是潤泰新又是複雜的集團控股公司。

喜歡潤泰雙雄的投資人，有人是喜歡尹老闆的霸氣性格，有人是認同尹老闆的投資眼光。估且不論尹老闆對生技業投資的豪賭，或是對南山人壽龐大資產寄予厚望，我覺得尹老闆一直都知道自己想要的是什麼。

如果你也想投資潤泰，對潤泰的基礎財報數字及轉投資結構，必須有適當程度的了解。對經營者的風格特質，乃至於二代接班或者是否採專業經理人的取向，也必須有所認同，若不認同，則敬而遠之。

9945潤泰新，是我們追蹤個股，目前也小部位持有。在我們的監控面板裡，目前的潤泰新股價是低於合理價的。

先強調一個重點：對潤泰新此類業外收益比率高，資產價值波動劇烈的公司，要做到精準的獲利預估是相當不容易的。欲投資潤泰雙雄，必須先有此認知。

至於我們為何選在此一階段加倉【9945潤泰新】，因為在目前的低基期，我們認為有二個題材可以期待:

▲營建業巿況趨於穩定，潤泰新未來5至8年的案源規劃完備，未來降息的環境有利於不動產巿況，我們看好潤泰新的本業。

▲美國聯準會降息在即，對於間接持有南山人壽逾25%股權的潤泰新而言，淨值的上升是必然的趨勢，潤泰新的股價也會回到更合理的區間

免責聲明：本文獲得「小股東彼得」的授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。