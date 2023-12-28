億光（2393）切入第三代半導體封測，今年已經開始貢獻營收，由於基期仍低，億光看好第三代半導體在台專業分工逐漸成形，但後段封測介入的廠商較少，預期2024年可望挑戰倍數成長；車用領域也在特斯拉（Tesla）降價的衝擊減緩之下，可望呈現雙位數成長。

億光28日召開法說會，預期明年度營收、獲利可望雙料成長，尤其看好第三代半導體封測已開始貢獻營收，雖然佔比不大，但比較基期低，明年可望倍數成長，為成長幅度最大的產品線。