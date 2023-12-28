農科園區是以生技、生產、生活、生態、生命五生一體之科學園區，所引進之產業皆屬農業科技加值、支援服務產業，自2006年開園以來，積極扶植產業加值及創新研發，在過程中發現我國農企業以中小型企業為主，組織型態規模不大，公司所晉用的人員面臨無法全面顧及各專業領域之困境，同時為解決農企業人才培育學用落差等問題，該園區在農業部協助下，積極向行政院爭取經費打造產業人才培育新基地──同合農科商務會館。
為引進民間企業化經營精神及專業技術，提升公共服務品質，農科園區依促進民間參與公共建設法，將農科會館以營運移轉案方式，交由民間企業營運。同合農科商務會館由國道3號屏東交流道下5分鐘即可抵達，全館占地約830坪，包含30至60人的中小型教室、164人的大型國際會議廳、106間獨立主題式客房及餐廳等設施，提供兼具會議、訓練、住宿休憩、美食饗宴的多功能空間，除供培育農業科技產業所需人才，亦滿足園區廠商參訪客戶住宿及商務會議需求。
同合農科商務會館除館內提供多功能服務外，並結合園區內觀賞水族展示廳、觀光工廠、草間彌生公共藝術及環湖步道生態景觀，不同於都市化五星飯店，旅客可在綠意盎然的農科園區中體驗大自然帶來的五星享受。
同合農科商務會館於2022年1月14日正式開幕，當時COVID-19疫情嚴峻，各國實施邊境管制，全球旅遊陷入停頓，雖然臺灣的疫情控制得當，但旅遊休憩業仍受到相當大的衝擊，民眾旅遊意願低落，又各項課程及會議多改以線上方式辦理或停辦，使會館住房率及教室、會議室之使用率均受影響，經營遭遇逆風。
農科園區表示，該園區秉持促參案件風險分攤及利益共享原則，與營運廠商多次溝通，深入瞭解疫情衝擊情形，針對其面臨之困難提供協助，並辦理費用減收及分期等紓困措施，減輕廠商營運負擔，與營運廠商攜手渡過疫情嚴峻的考驗。
同合農科商務會館以「深耕在地、傳揚國際」、「觀光、溯源」、「陽光、生態、大自然」及「漫游、旅行、教育、會議」等四大行銷主題，持續提供高品質旅宿體驗，並提供工作機會，優先聘用在地員工，另於館內設置當地專屬物產特區，引進具地方特色的飲食、農特產品、伴手禮等，活絡地方經濟。
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