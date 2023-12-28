2024 台北新車暨新能源車特展今日開展，特斯拉（TESLA）於場中展示目前台灣最熱銷的三款電動車 Model Y、Model S、Model X，更首次完整體現 Tesla 永續能源解決方案，包含家用儲能產品 Powerwall、第三代壁掛式充電座與台灣充電網絡規劃。

除此之外，象徵TESLA創新科技與人工智慧技術的 Tesla Bot 機器人也進駐展區。

特斯拉表示，純電休旅車款 Model Y不僅成為今年前三季全球最暢銷休旅車，在台灣更已連續10個月榮登電動車銷售冠軍，持續受到台灣消費者歡迎。專為安全設計的Model Y提供 Performance、Long Range以及RWD後輪驅動三種版本，全車系皆標配超過 2,100 公升的儲物空間與 HEPA 空氣過濾系統，OTA 遠端軟體更新持續推送最新功能與娛樂系統。

TESLA展區亦展示品牌熱門旗艦車款Model S與Model X。轎跑車款Model S以極低阻力係數0.208 Cd著稱，是專為追求速度、耐力和續航力打造的車款。配備5至7人座的休旅車款 Model X擁有2,300公斤拖曳能力與超過2,600公升的儲物空間，自動前車門加上標誌性的鷹翼後車門，提供駕駛與乘客最大實用性。Model S與Model X皆提供三馬達全輪驅動的 Plaid 版本車型，具備1,020 hp尖峰功率。

TESLA今年在台北車展不僅提供電動車產品展示，更首次呈獻TESLA永續能源完整生態系，包括近期在台灣上市的家用儲能產品Powerwall，能與太陽能發電系統搭配使用，提供住宅或小型企業全年備援電力不中斷，滿足家中電器與電動車電力需求。

TESLA表示，品牌積極布建全台充電基礎建設，目前全台灣已開放高達92座站點、超過530支超級充電座，更有超過1,200支目的地充電座為車主在旅程中與目的地提供多元化的充電服務。

台北車展期間，TESLA亦提供包含場勘、規劃、安裝到保固的「滿電出門家用充電套裝」，以及台北車展限定的專屬低首付、低月付財務方案。