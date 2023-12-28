老牌房仲太平洋房屋在新經營團隊接棒後，今年繳出不錯成績單，年店單店平均業績成長20％、千萬經紀人人數創下新高，房仲新人百萬業績人數成長68％，太屋董事長孫寶國表示，有別多數房仲加盟品牌以展店為主，未來太屋「展店、輔店」並重，計劃成立AI團隊，目前太屋全台有180店，明年店數目標為200店以上。

孫寶國表示，今年全台房屋交易量30萬棟是近年最低，但是全台房仲店數、房仲從業人員數量卻是歷史最高，房仲業者績效下滑是在所難免。而太平洋房屋在房仲品牌市占雖非前段班，拼搶店數、排名大幅成長不切實際，而是要「另闢賽道」，以質的提升，取代量的提升，除了從既有店東擴店以及吸引同業轉招，穩步擴展店數之外，更要讓店東都能賺到錢。

孫寶國表示，雖然AI在各產業運用已漸普及，但在房仲業運用仍走得比較慢，太平洋房屋總部投入AI智能科技和大數據應用，建構資訊網絡和團隊，希望成為數位科技仲介的典範。同時要全面廣推「短影音認知作戰」，創作短影音宣傳影片，讓經紀人熟悉各類數位工具，經營社群平台，貼近消費者需求，目標成為聲量最高及最受信賴的房仲品牌。

此外，太屋也推動店面識別統一形象、打造物件行銷系統、建立團隊提升聯賣戰力等，協助加盟店觸角深入社區與鄰里，以客製化方案讓各店成長。