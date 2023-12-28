暌違四年！「台北新車暨新能源車特展」28日正式登場，共邀集逾20個品牌參與，由於涵蓋新能源車，此次包括台達電、裕電俥電、微星科技及興聯科技等充電設備服務商也都參展，加上多家品牌新能源車款，新年新能源車成為一大趨勢。

本屆車展由台北市汽車代理商業同業公會主辦，邀請海內外國際知名品牌攜手同台，國籍包含台灣、日本、韓國、美國、德國、英國及義大利等，匯聚逾 20 大品牌參與。

參與品牌包括Aston Martin、BENTLEY、BMW、HARLEY-DAVIDSON、HINO、INEOS GRENADIER、INFINITI、LAMBORGHINI、LEXUS、LOTUS、LUXGEN、MCLAREN、MINI、NISSAN、OPEL、PORSCHE、SSANGYONG、SUBARU、SUZUKI、TESLA、TOYOTA及Vespa等。

新能源車成為各品牌重點，LEXUS總代理和泰車完整傳遞品牌電動化策略，其中可區分為三大動力，包括傳遞各項科技結晶帶來的BEV純電魅力，其展示車款代表為純電跑旅RZ 450e。PHEV 插電式混合動力展示車款為NX 450h＋。編成最多元豐富的HEV車款，則展示休旅車款RX 350h、UX 250h以及房車ES 300h至旗艦 LM 500h皆會於車展完整呈現。

另如裕隆旗下納智捷（LUXGEN）n7預購合計突破1萬張後，將於1月開始交車，今日於車展正式展開實車預賞，也特別推出「無限專案價」，車展期間入主 U6 NEO 環景勁化版，可享無限專案價 66.6 萬（含舊換新），URX NEO 7 人樂活版，無限專案價 88.8 萬，標配 ACC 全速域，並擁有物超所值的 5 人、7 人大空間。

MINI也展出全新世代純電 Countryman 運動休旅，裕日車則推出明年下半年將在台上市的 NISSAN ARIYA 新世代電動休旅，並展開預接。