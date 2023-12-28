因應2024年1月13日「第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉」，台灣高鐵公司為加強服務疏運期間（1月12日至1月15日）旅客返鄉投票及出遊需求，決定再加開4班次列車（南下3班、北上1班），總計4天提供719班次列車的旅運服務，加開班次將於12月30日凌晨零時起開放購票。
台灣高鐵於選舉疏運期間，共加開95班次列車（南下44班，北上51班）總計4天提供719班次列車的旅運服務；高鐵公司表示，購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告之「疏運期銷售資訊」，提早規劃行程並避開「熱銷車次」集中時段，於到站前先完成購／取票，確保行程順暢。
選舉疏運期間，高鐵擴大自由座運能，投票日前夕1月12日（五）15至22時、1月13日（六）投票當日7至12時的南下，以及1月14日（日）收假日13至21時的北上，上述時段行駛南港至台中間之區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）。
旅客可加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：