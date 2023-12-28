因應2024年1月13日「第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉」，台灣高鐵公司為加強服務疏運期間（1月12日至1月15日）旅客返鄉投票及出遊需求，決定再加開4班次列車（南下3班、北上1班），總計4天提供719班次列車的旅運服務，加開班次將於12月30日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵於選舉疏運期間，共加開95班次列車（南下44班，北上51班）總計4天提供719班次列車的旅運服務；高鐵公司表示，購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告之「疏運期銷售資訊」，提早規劃行程並避開「熱銷車次」集中時段，於到站前先完成購／取票，確保行程順暢。

選舉疏運期間，高鐵擴大自由座運能，投票日前夕1月12日（五）15至22時、1月13日（六）投票當日7至12時的南下，以及1月14日（日）收假日13至21時的北上，上述時段行駛南港至台中間之區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）。

旅客可加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票。

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