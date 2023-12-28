【時報記者葉時安台北報導】TOYOTA總代理和泰車(2207)，於2024台北新車暨新能源車特展中，展出FCEV、BEV、PHEV和HEV等全產品線的電動化車款，重點展出陣容除了首次於台灣亮相的純電跨界休旅概念車-bZ Compact SUV與搭載TOYOTA最尖端技術、行駛過程只排放H2O水分子的MIRAI外，更展出PRIUS PHEV全新芥末黃限量車色，其限量20台即日發售。

PRIUS PHEV除了備受日本車壇肯定外，PRIUS PHEV在台灣也深受民眾的喜愛，於今年4月大改款上市至今，累積訂單已超過1300張，為回饋消費者支持，於車展發表台灣全新PRIUS芥末黃車色，並向原廠爭取配額，限量20台即日發售。PRIUS PHEV具有都市純電、長程油電備援的特點，純電里程行駛可滿足多數人平均每次行駛所需里程，除了是減碳效果最佳的複合式電動車外，使用家用插座即可便利充電，油電備援系統亦讓乘車者免受里程焦慮之苦。本次於車展展示的限量新色芥末黃為鉑金等級，純電行駛里程達87公里，搭載第五代PHEV系統與2.0升引擎，零百加速僅需6.7秒，標配Toyota Safety Sense 3.0智動駕駛輔助系統，並搭載40項主被動安全配備。

台灣初亮相的bZ Compact SUV Concept是一款結合環保理念與智能科技的純電跨界休旅概念車，其開發及設計理念以「clean-vital」為核心，「clean」代表純電車在行駛過程中零碳排放，結合「vital」所代表的未來感動態新科技。採用以駕駛者為中心的一體化設計，展現極簡數位化風格，內飾與座椅採環保再生材料製成，傳達「Beyond Zero」超越零碳排放的品牌理念。此外，車輛亦配備名為「Yui」的智慧個人助理系統，能透過語音和燈光與使用者互動，是一台在設計理念和科技功能都符合新時代消費者期待的純電先驅車款。

氫能電動車TOYOTA MIRAI，TOYOTA於2014年推出第一代MIRAI氫能電動車(FCEV)，MIRAI在日文中即是「未來」之意。身為TOYOTA電動化戰略中重要的一環，其搭載TOYOTA最尖端技術，以純淨氫氣與大氣中的氧氣反應，產生電力作為車輛行駛動力。在整個行駛過程中，除了H2O水分子之外，不會排放任何廢棄物，因此又被稱為終極環保車。具備超長的續航里程最高850km，且僅需5分鐘內即可加滿氫氣，能源補充速度與一般燃油車款相同，無須長時間等待。目前Mirai已在歐美與日本販賣多年，截至2023年，全球累積銷量更突破2萬4千台。