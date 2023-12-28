泰國最高法院近日判定流亡前總理盈拉在2011年的一起人事調動上沒有瀆職，並撤銷此案對盈拉的逮捕令。流亡海外多年的盈拉可能返回泰國的聲音開始浮上檯面，有可能循哥哥戴克辛模式返國。
盈拉（Yingluck Shinawatra）2011年就任後，將時任國家安全會議（National Security Council）秘書長的塔萬（Thawil Pliensri）調為總理府顧問，當時內閣同意把時任泰國皇家警察總長的威昌（Wichean Potephosree）調為國安會秘書長，盈拉接著提名他的親信彪班（Priewphan Damapong）擔任皇家警察總長。
塔萬因此向最高行政法院提出申訴，最高行政法院2014年撤銷塔萬的調職令並裁定塔萬復職，另有多名參議員向憲法法庭申訴，指控盈拉為了政黨私利而調動國安會秘書長，涉嫌濫權必須下台。2014年憲法法庭裁定盈拉違憲，終止盈拉的總理身分。
2017年泰國最高法院開始審理盈拉的稻米補貼案是否瀆職，盈拉在同年8月、最高法院做出判決前潛逃出國，開始了流亡生涯。2020年國家反貪腐委員會（National Anti-Corruption Commission）認定盈拉在人事調動案上瀆職，檢察總長將此案告到最高法院，2022年法院因盈拉未出庭，對她發出逮捕令。
不過泰國政局在今年5月國會眾議院選舉後開始有了改變，盈拉所屬的為泰黨（Pheu Thai）獲得組閣權。
最高法院政治法庭26日宣判盈拉人事調動案瀆職罪不成立，同時撤銷了此案針對盈拉的逮捕令。最高法院表示，憲法法庭的判決和最高法院的裁定沒有關聯，憲法法庭負責裁定的只是盈拉的總理資格，而最高法院負責的是犯罪責任，最高法院認為沒有證據顯示盈拉影響了人事調動。
曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，在最高法院的判決出爐後，開始傳出盈拉可能返回泰國的聲音。
盈拉另因稻米補貼案被法院判處5年有期徒刑，前總理帕拉育執政時期負責法務工作的前副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）表示，盈拉或許可以申請王室特赦，但她必須先返國完成司法程序再申請王室特赦，就像她的哥哥、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）一樣。
前紅衫軍領袖賈圖朋（Jatuporn Prompan）認為，根據戴克辛的前例，盈拉可以走相同的模式，所以他相信盈拉會在新年之後返回泰國。
戴克辛在2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日，軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫返國，之後再度流亡。
為泰黨今年獲得組閣權後，戴克辛在8月22日返回泰國，因為貪污案遭法院判處8年有期徒刑，戴克辛隨後申請王室特赦，泰王同意將戴克辛的刑期從8年減為1年。
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