【時報編譯張朝欽綜合外電報導】新加坡準備在新年過後調高消費稅，以因應未來幾年人口迅速老化，以及在社會福利支出將激增之前，先增加國庫的支撐力。
從下周一(1月1日)開始，商品及服務稅將提高1個百分點，至9%，範圍包括從食品雜貨到鑽石戒指等，無所不包；這也是分兩階段加稅的第二階段。銷售稅從7%上調至8%，該稅率在過去15年來一直保持不變。
由於民眾生活成本已高，反對黨呼籲延後加稅。新加坡11月核心通膨已降至3.2%，但是仍具有黏性。新加坡央行預計，2024年平均通膨將在2.5%至3.5%之間。
新加坡政府表示，增稅對於支援政府財政是必要的，以因應新加坡人口老化和醫療成本飆升的局面。據估計，到2030年有4分之1的人口將為65歲以上老人。
一些零售商已經承諾，暫時不會將增稅轉嫁給消費者。家居品牌宜家(IKEA)表示，公司將吸收這次1%的漲幅，但沒有透露何時會結束該措施。連鎖超市FairPrice集團將吸收大米、蔬菜等500種必需品的漲價。
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