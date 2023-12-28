以巴衝突戰火未歇，馬來西亞高級伊斯蘭國際研究院（IAIS）最近致函全球19位宗教領袖，呼籲發揮集體智慧與道德權威影響力，促進加薩地區和平與停火。

馬來西亞支持巴勒斯坦，以巴衝突後多次舉行集會聲援活動，也赴美國駐馬來西亞大使館外抗議，另在抗議活動中焚燒以色列國旗，民間團體更從26日起連續6天紮營夜宿「包圍」美國使館，抗議美國力挺以色列在加薩行徑。

高級伊斯蘭國際研究院主席馬茲禮（Maszlee Malik）也在社群媒體平台臉書（Facebook）發布影片，說明高級伊斯蘭國際研究院致函全球19位宗教領袖，其中包括教宗方濟各（Pope Francis）與達賴喇嘛。

馬茲禮透過臉書闡述高級伊斯蘭國際研究院聲明，認為基於這些宗教領袖的關鍵角色，能發揮促進加薩地區和平與人道主義的救援計畫影響力，並呼籲停火。

新海峽時報（New Straits Times）報導，這項籲請停火訴求是根植於同情、對話與追求正義原則，也與首相安華（Anwar Ibrahim）倡導「昌明大馬」精神相呼應。

馬茲禮指出，面對這場人道主義危機，需要共同努力制止對兒童與平民殺戮、停止轟炸醫院與學校，終止持續在加薩的種族滅絕行徑。