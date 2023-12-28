關於日本自民黨派閥政治獻金疑雲，日本檢方連續兩天針對個別議員的事務所展開強制搜查，今天以涉嫌違反「政治資金規正法」為由，搜查參議院議員大野泰正的事務所等地。

時事通信社報導，東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）多名人員今天上午穿著黑色西裝，不發一語進入大野泰正位於國會議員會館的事務所等地進行搜查。出入口的地方還設有封鎖線，現場氣氛凝重。

自民黨內最大派閥安倍派（清和政策研究會）及另個派閥二階派（志帥會），爆出所屬議員募到募款餐會餐券販售配額後的超額部分收入，被派閥以「回扣」回流議員，這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金）。

東京地檢特搜部以涉嫌違反「政治資金規正法」（類似台灣政治獻金法）為由，12月19日搜查安倍派及二階派的事務所，昨天也以同樣理由，派員進入眾議院議員池田佳隆的事務所等地進行強制搜查。

屬於安倍派的大野泰正是第二個在這場疑雲中被強制搜查的個別議員。他在2018年至2022年之間，疑似收到約5000萬日圓的「回扣」且未刊載在政治獻金收支報告書中。

相關人士透露，大野已經被檢方約談。而檢方將進一步釐清詳情。

日本放送協會（NHK）報導，他12月11日對此表示「對於造成政治不信任與引起擔憂，感到抱歉。會在適當時機履行說明責任」。

面對檢方連續2天強制搜查，身為自民黨總裁（黨主席）的日本首相岸田文雄今天回應「作為首相不評論搜查單位的具體活動，但是認為必須抱持著強烈危機感，努力恢復政治信賴」。

1位不具名的安倍派幹部表示，「派閥認真地看待一連串事件，會全力協助調查並真誠地因應，這個態度不會改變」。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太今天指出「到了年底政局愈發混沌，自民黨的議員方面昨天與今天被搜索可說是異常事態」。