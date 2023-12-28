美國電動車銷售成長放緩，從去年10月成長74%掉到今年11月的42%，美國消費者覺得太貴與充電不便，是不願捨燃油車就電動車的一大主因。
華爾街日報引述汽車情報（Motor Intelligence）網站的數據指出，美國電動車銷售成長在去年4月時達76%高峰，但自去年10月後就一路從超過7成的成長率下滑，掉到今年11月只剩42%，雖仍高於整體汽車市場銷售成長，但相較過去幾年明顯趨緩。
雖然車企高層表示，他們相信藉由推出更多價格低廉車款及增加公共充電樁數量，銷量將會回溫，但買車人短期內興緻降低仍給車商帶來壓力，特別車商先前因預期客戶需求會大增而已拉高電動車和電池產量。車企高層將銷售降溫歸咎於電動車價整體仍相對較貴。
另一讓車商頭痛的是電動車在美國銷售分布不均。標普全球汽車（S&P Global Mobility）的數據顯示，全美電動車銷售集中於少數幾個州。
第3季新車登記比例中，加州24%為電動車居各州之冠，華盛頓州19%居次，但絕大部分州都不到5%；傳統汽車大廠通用（General Motors）、福特（Ford Motor）總部所在的密西根州，比例更低到僅3%出頭。
電動車製造商與經銷商們表示，許多美國民眾仍不願放棄燃油車轉向電動車，除電動車因技術較新導致價格相對較高，充電不夠方便也是考量因素。
美國的電動車銷售成長遠遠落後另兩大汽車市場的中國、歐洲。研究機構GlobalData的數據顯示，今年第3季中國賣出的新車裡有近27%是電動車，歐洲為15%，而美國整體比例僅約為8%。
分析圈表示，此一趨勢的部分原因是中國與歐洲更早、更積極結合政府補貼和更嚴的排放法規來刺激電動車銷售；起步相對較晚的美國，需要更多時間讓車商推出更多款式，並讓消費者適應電動車。
車企高層和分析圈表示，缺乏價格實惠的車型不利電動車在美銷售，情況可能要到2025年開始有較多低廉車款出現後，才會發生變化。
考克斯汽車公司（Cox Automotive）分析師史崔提（Stephanie Valdez Streaty）說：「我們還要一陣子才能看到價格3.5萬到4萬美元間的電動車款，但在這天到來與更多進步之前，得先經歷陣痛期。」
另有美國財經媒體指出，今年第4季中國電動車大廠比亞迪（BYD）有望超越特斯拉（Tesla），成為全球最暢銷純電動車品牌，屆時將是電動車市場一大代表性轉折，再次印證中國在全球汽車業影響力日增。
全球汽車業當前固然仍由日本豐田、德國福斯和美國通用汽車等傳統大廠居於主導，但像比亞迪、上海汽車集團等中國車企正在崛起。中國在過去幾年超越美國、南韓及德國，目前已能挑戰日本的全球自用車出口龍頭地位。截至今年10月，從中國出口的360萬輛汽車裡，大約130萬輛為電動車。
對沖基金「雪牛資本」（Snow Bull Capital）的中國業務營運長麥卡錫（Bridget McCarthy）說：「汽車業的競爭格局已改觀，如今拚的不再是車廠規模和傳統實力，而是創新和迭代速度。比亞迪很久以前就著手，做得比外界想像的速度還快。」
瑞銀（UBS）中國汽車行業研究主管鞏旻認為，政府補貼帶動起競爭，是中國電動汽車市場快速發展的一大關鍵。鞏旻與旗下團隊徹底研究比亞迪的海豹（Seal）車款後，發現比傳統汽車大廠有25%的成本優勢，從而研判到2030年底前，中國車廠可能在全球汽車市場取得1/3市占率。
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