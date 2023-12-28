在俄羅斯當局拘留前美國前陸戰隊員惠蘭屆滿5週年的今天，美國國務卿布林肯重申，在惠蘭返國前，營救任務絕不會停止。

現年53歲的惠蘭（Paul Whelan）在英國廣播公司（BBC）上週刊登的專訪中表示，他在俄國遭到監禁後，感覺被自己的國家拋棄、背叛。

惠蘭因間諜罪被判處16年有期徒刑，並於2018年12月28日開始服刑，目前仍在獄中。美國政府則聲稱這項指控毫無根據。

布林肯（Antony Blinken）透過聲明稱：「由於俄羅斯政府錯誤拘留美國公民，保羅（惠蘭的名字）和他的家人已經為此受苦太久了。」

布林肯說：「美國政府每天都在盡最大努力，要將保羅帶回家…在他安全返回家人身邊之前，我們絕不會停手。」

惠蘭目前被關押在位於莫斯科東南方約400公里處的莫多維亞（Mordovia）監獄裡。這所監獄因關押條件惡劣而臭名昭彰。

惠蘭在莫斯科被捕時，正在一家美國汽車零件廠的保全部門工作。

他的家人大衛．惠蘭（David Whelan）指出，去年11月，保羅遭到1名新進囚犯攻擊，他打了惠蘭的臉部、打破他的眼鏡，最後其他囚犯前來幫助惠蘭脫困。

長年來，俄羅斯和美國一直指責對方出於政治目而拘留對方的國民。

布林肯在聲明中表示：「把人民當作政治棋子，令人無法接受。」