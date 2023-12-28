在俄羅斯當局拘留前美國前陸戰隊員惠蘭屆滿5週年的今天，美國國務卿布林肯重申，在惠蘭返國前，營救任務絕不會停止。
現年53歲的惠蘭（Paul Whelan）在英國廣播公司（BBC）上週刊登的專訪中表示，他在俄國遭到監禁後，感覺被自己的國家拋棄、背叛。
惠蘭因間諜罪被判處16年有期徒刑，並於2018年12月28日開始服刑，目前仍在獄中。美國政府則聲稱這項指控毫無根據。
布林肯（Antony Blinken）透過聲明稱：「由於俄羅斯政府錯誤拘留美國公民，保羅（惠蘭的名字）和他的家人已經為此受苦太久了。」
布林肯說：「美國政府每天都在盡最大努力，要將保羅帶回家…在他安全返回家人身邊之前，我們絕不會停手。」
惠蘭目前被關押在位於莫斯科東南方約400公里處的莫多維亞（Mordovia）監獄裡。這所監獄因關押條件惡劣而臭名昭彰。
惠蘭在莫斯科被捕時，正在一家美國汽車零件廠的保全部門工作。
他的家人大衛．惠蘭（David Whelan）指出，去年11月，保羅遭到1名新進囚犯攻擊，他打了惠蘭的臉部、打破他的眼鏡，最後其他囚犯前來幫助惠蘭脫困。
長年來，俄羅斯和美國一直指責對方出於政治目而拘留對方的國民。
布林肯在聲明中表示：「把人民當作政治棋子，令人無法接受。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：