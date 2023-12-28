滬深兩市28日雙雙收漲，上證指數收漲逾1％，連續兩個交易日上漲。市場交投暢旺，滬深兩市成交額合計人民幣（下同）8,844億元。代表外資動態的北向資金28日大幅淨買入人民幣（下同）135.58億元，單日淨買入額創五個月新高。其中，滬股通淨買入60.88億元，深股通淨買入74.7億元。
香港信報報導，上證指數28日最多跌5點，跌幅為0.18％，低見2,909點後有買盤支撐，大盤止跌反彈，最多上漲47點，漲幅為1.61％，高見2,961點，終場收報2,954點，上漲40點，漲幅為1.38％，成交額為3,924.49億元。
深證成指28日最多跌25點，跌幅為0.27％，低見9,166點後有買盤承接，最多上漲285點，漲幅為3.1％，高見9,476點，最終收報9,441點，上漲249點，漲幅為2.71％，成交額為4,919.7億元。
滬深300指數收報3,414點，上漲78點，漲幅為2.34％。創業板指數收報1,879點，上漲69點，漲幅為3.85％。
各類股普遍走俏，基本金屬、化工、金融、鋼鐵、房地產股上漲逾2％。水泥、汽車製造、石油股上漲逾1％。電力股持穩。煤炭股則跌逾1％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：