滬深兩市28日雙雙收漲，上證指數收漲逾1％，連續兩個交易日上漲。市場交投暢旺，滬深兩市成交額合計人民幣（下同）8,844億元。代表外資動態的北向資金28日大幅淨買入人民幣（下同）135.58億元，單日淨買入額創五個月新高。其中，滬股通淨買入60.88億元，深股通淨買入74.7億元。

香港信報報導，上證指數28日最多跌5點，跌幅為0.18％，低見2,909點後有買盤支撐，大盤止跌反彈，最多上漲47點，漲幅為1.61％，高見2,961點，終場收報2,954點，上漲40點，漲幅為1.38％，成交額為3,924.49億元。

深證成指28日最多跌25點，跌幅為0.27％，低見9,166點後有買盤承接，最多上漲285點，漲幅為3.1％，高見9,476點，最終收報9,441點，上漲249點，漲幅為2.71％，成交額為4,919.7億元。

滬深300指數收報3,414點，上漲78點，漲幅為2.34％。創業板指數收報1,879點，上漲69點，漲幅為3.85％。

各類股普遍走俏，基本金屬、化工、金融、鋼鐵、房地產股上漲逾2％。水泥、汽車製造、石油股上漲逾1％。電力股持穩。煤炭股則跌逾1％。

#漲幅 #淨買入 #漲逾 #上證指數 #北向資金