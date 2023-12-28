【時報記者葉時安台北報導】2024台北新車暨新能源車特展盛大登場，順應全球電動車時代來臨，各家電動車「秀肌肉」，裕隆(2201)移動服務事業群也聚焦「電動車eMaaS體驗」，集合旗下格上租車、LINE GO及裕電(人車)電等品牌，展出電動車計程車叫車服務及共享車、訂閱車、日租、長租等電動車租賃，以及家用充電樁設置的社區充電規畫師一條龍服務，全方位深度體驗電動車移動服務生態圈。
裕隆移動服務致力於提供消費者優質的移動服務體驗，並為永續智慧城市的移動生活布建完善的基礎，串聯移動生活的無限可能，旗下格上租車、裕電(人車)電、行冠企業及LINE GO等九大事業，持續擴大電動車充電管理與設備建置、綠色租賃商品、燃油車交易處置、電動車電池管理及保修等服務範疇，建構eMaaS電動車生態圈。
裕電(人車)電已協助超過50個社區與建案建置家用充電樁，推出的社區充電規畫師一條龍服務，滿足車主回家即充電的需求，也提升社區附加價值。社區充電規畫師除到府勘查停車場域，規畫充電樁建置，也提供管委會相關資料與諮詢服務，最後由工程團隊進行電器管線布建、充電樁安裝及完善售後服務。
裕隆移動服務事業持續擴大電動車隊規模，LINE GO平台以透過LINE即可租車、TAXI 叫車、機場接送的便捷服務，累積380萬會員，其中LINE TAXI的星選科技車主打嚴選高規格電動車及禮賓級的駕駛服務，打造五星級乘車體驗。LINE GO自遊租可24小時聰明租還，在全台超過600個據點皆可透過手機操作即可取車還車及線上付款，可自在選擇SUZUKI、HONDA油電車在內的15種多品牌車款。
格上訂閱車及日租、長租的電動車方案讓想嘗試電動車的消費者，依照需求選擇不同租期及服務。格上訂閱車以三個月一期的靈活彈性用車，維持訂閱車市場市占第一，包括VOLVO XC40 Recharge、C40 Recharge等電動車款及歐美日韓車系皆可選擇。格上長租租賃服務則提供企業營業租賃及個人長租規畫服務，包括稅務合法節稅、提升資金靈活運用、精確掌控預算的財務規畫優勢及協助處理汰換車輛等，將延伸至企業ESG的脫碳規畫，協助企業建立電動車隊。
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