為深化產學鏈結並強化觀光人才培育，與雄獅集團與銘傳大學今（28）日簽署策略聯盟備忘錄成立「雄獅國際菁英學苑」。未來除深化雙方策略夥伴關係，促進學生參訪見習、實習與就業媒合，更將培育外語能力佳的國際觀光人才，攜手將台灣的觀光產業推向世界。
為推展雄獅國際菁英學苑及落實產業實習方案，銘傳已在2023年9月辦理四場次的校內實習說明會，吸引近500名對旅遊產業工作有興趣的同學參與。11月中旬，經過校內初選的同學至雄獅集團總部進行面試，並錄取包括一位馬來西亞籍、一位台灣籍及四位越南籍學生，共六位國際學子成為菁英學苑的先鋒。
銘傳大學是國內第一所開辦觀光學院大一大二不分系的綜合大學，並設有全英語教學的旅遊與觀光學士學程，長年培育專業觀光餐旅人才，並重視與國際接軌，已連續五年入榜上海軟科教育信息諮詢公司「世界一流學科排名（GRAS）- 旅遊休閒管理學科51-75名」，且為台灣唯一入榜的私立大學。
銘傳大學李選士校長表示，在SDGs的全球課題及ESG企業經營浪潮下，未來觀光休閒領域將需要更多跨領域的研究；銘傳已結合健康、資訊、應用語文及體育室進行跨域學術研究，這次與雄獅的產業合作聯盟，不僅是實踐培育國際觀光產業人才使命的機會，更能為台灣觀光產業注入創新和活力，同時借重雄獅集團的多元事業體系和豐富資源，提升學生職場競爭力及就業力。
雄獅旅遊集團為華人旅遊生活服務第一品牌，以多元的旅遊服務為根基，致力於旅遊產業垂直整合，導入資訊化與知識管理系統。近年除整軍深耕台灣，積極朝生活產業水平擴展外，並在美洲、大洋洲、歐洲、亞洲等地設立服務據點，全力拓展國際旅遊市場。雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，疫後出境旅遊快速回溫，並持續經營國內旅遊市場，為追求優秀的國際化人才，雄獅與銘傳大學進行策略合作，希望共同養成觀光生活產業發展所需人才，將國際化人才留在台灣，同時提升企業競爭力。
依據合作備忘錄內容，雄獅集團將為菁英學苑開設專屬課程，提供企業實習機會，及每年四萬到十萬的獎助學金，並在畢業後保障就業，讓菁英學子無後顧之憂，全心全意投入。
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