【時報記者任珮云台北報導】神基(3005)旗下子公司神基科技(Getac)今天宣布攜手神耀科技，加入強固型電腦行業代理銷售行列，專注於提供國防、軍事產業解決方案，透過產業分工模式，在台灣總代理商群環科技專業支援下，拓展強固型電腦通路生態系統。
神耀科技為神通資科創新科技事業群分割成立的子公司，以AI人工智慧技術為基石，發展「AIoT+5G」核心技術，生產AI相關應用的軟硬體產品。神耀公司藉由與其前身與中科院的深厚合作經驗，擁有國防產業知識網絡及解決方案服務基礎。
而Getac強固型解決方案，符合高度軍規標準及資安認證，已導入於諸多國防及軍工應用。目前Getac與群環緊密合作，已協助Getac強固型品牌通路建置，提供台灣市場整合的加值服務。如今神耀科技加入成為其中的行業代理，除能提供完整的產業解決方案，亦將協助台灣經銷商拓展國防業務規模及經營深度。
神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「Getac致力強固科技的創新，而優異的解決方案需要建立完整的生態系統，以因應產業需求，給予完善的服務。基於與群環科技合作成功的基礎，我們十分高興神耀科技的加入，我們將攜手共榮，結合Getac國防產業成功案例，從產品、銷售到服務方面，層層到位，讓國防產業的客戶，得以專注其研發和業務進展。」
神耀科技總經理丘金勝表示：「神耀科技很高興能成為神基科技的行業代理商，將Getac強固型解決方案整合到我們的產品組合中。我們期望藉由公司在國防領域的專業，加上與中科院長期合作的基礎和資源，協助台灣的經銷商擴大經營規模，進一步推動國防科技的進展。」
群環科技總經理萬文凱表示：「群環科技自代理Getac強固型電腦產品以來，為台灣經銷商於利基商用應用發展帶來方便多元的產品選擇。我們期待生力軍神耀科技的加入，將能借重其國防領域的強項，在專門產業中，擁有更全面的視野。我們亦將持續耕耘，拓展更多包涵能源、公共事業等產業，協助客戶與經銷商並進。」
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