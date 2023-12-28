【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.土銀國泰R1(01002T)：每股成交價17.05元，成交量1000萬股，成交金額1億7050萬元。

2.台船(2208)：每股成交價20.45元，成交量57萬9000股，成交金額1184萬550元。

3.聯電(2303)：每股成交價52.5元，成交量62萬1000股，成交金額3260萬2500元。

4.台積電(2330)：每股成交價591.68元，成交量7萬股，成交金額4141萬7600元。

5.台積電(2330)：每股成交價591.5元，成交量33萬4000股，成交金額1億9756萬1000元。

6.台光電(2383)：每股成交價381.74元，成交量5萬股，成交金額1908萬7000元。

7.聯發科(2454)：每股成交價1033.14元，成交量1萬7167股，成交金額1773萬5914元。

8.聯發科(2454)：每股成交價1033.11元，成交量3萬2833股，成交金額3392萬101元。

9.新光金(2888)：每股成交價9.75元，成交量71萬股，成交金額692萬2500元。

10.嘉威(3557)：每股成交價65元，成交量31萬6500股，成交金額2057萬2500元。

11.遠傳(4904)：每股成交價79.55元，成交量21萬股，成交金額1670萬5500元。

12.中租-KY(5871)：每股成交價188.92元，成交量13萬2240股，成交金額2498萬2781元。

13.中租-KY(5871)：每股成交價188.91元，成交量9萬5760股，成交金額1809萬022元。

14.中租-KY(5871)：每股成交價188.78元，成交量38萬8570股，成交金額7335萬4245元。

15.中租-KY(5871)：每股成交價188.77元，成交量24萬8430股，成交金額4689萬6131元。

16.中租-KY(5871)：每股成交價188.6元，成交量46萬6000股，成交金額8788萬7600元。

17.中租-KY(5871)：每股成交價188.59元，成交量69萬9000股，成交金額1億3182萬4410元。

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