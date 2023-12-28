【時報記者葉時安台北報導】財政部國產署配合中央政府推動之國家政策，以設定地上權、改良利用、委託經營等多元方式，釋出國有土地供民間投資開發，積極活化國家資產，創造永續財源，112年度收益逾新台幣77億餘元。國產署表示，國有土地以國土保育、公用優先、促進地利為運用原則，除位屬應受保護地區不提供開發利用外，配合政策及都市計畫、區域計畫規畫用途，優先提供各級政府機關公務、公共使用，餘即以多元方式活化利用。國產署將持續透過活化國有資產，協助產業發展，增裕資產收益。

國產該署112年度多元活化開發國有地，推動成果包括招標設定地上權公告35宗、標脫18宗，面積5.79公頃，決標權利金45億1,925萬餘元；專案設定地上權，與地上權人簽訂設定地上權契約1案(4筆)，面積6.6公頃，權利金收入27億5878萬餘元；參與都市更新辦理74案，面積3.93公頃；設置太陽光電設施，以委託經營、標租方式提供設置太陽光電設施，簽約6案，面積17.36公頃；房地包租代管，辦理國有房地包租，標脫57戶國有房地。

國產署進一步表示，該署為配合中央政府推動國家重大政策，釋出國有土地引進包括長期照護、碳匯(權)、綠能等產業，其中，長期照護產業於台南市北區、南區(2處)、雲林縣虎尾鎮(1處)刻辦理招商作業中，於台東縣卑南鄉(1處)辦理評選廠商作業中；至碳匯(權)產業分別於宜蘭縣三星鄉、台東縣池上鄉(2處)釋出大面積土地供新植造林，預計113年辦理公開招商；另綠能產業方面，除持續釋出國有土地供設置太陽光電設施外，配合地熱能產業之發展，完成新北市金山區(1處)地熱發電廠商轉營運。

國產署將持續透過活化國有資產，協助產業發展，並配合國家重要政策提供需用國有土地，增裕資產收益，以達「活化國家資產，創造資產價值」之目標。