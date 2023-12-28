因應人口快速老化及產業缺工，勞動部持續擴大運用中高齡人力，協助壯世代重返職場，已落實推動各項就業促進措施，也在中高齡專法架構下，精進55＋壯世代就業服務，鼓勵55歲以上及依法退休者再就業貢獻長才。經統計，今年1至11月已協助17萬3,295名中高齡者及高齡者順利就業，輔導超過2萬5千名中高齡者及高齡者參加職業訓練強化專業知能，幫助超過3千名高齡者續留職場繼續工作傳承經驗。
勞動部為持續落實推動「中高齡者及高齡者就業促進法」各項措施，自專法執行以來，中高齡及高齡勞動力已增加34萬2千人，並於今年5月1日會商10部會訂定「中高齡者及高齡者就業促進計畫（2023-2025年）」，採分齡分策略規劃81項措施，並依中高齡者及高齡者個別需求提供就業諮詢、就業媒合與職訓諮詢等個別化服務，及發給職業訓練生活津貼並運用就業促進津貼協助就業，也透過僱用獎助鼓勵雇主進用，及職務再設計排除在職勞工工作障礙，並運用在職訓練費用強化專業職能。
此外，為擴大服務網絡，於今年11月13日發布「5050壯世代就業網絡合作計畫」，整合中央與地方政府服務量能，就112年已成立20處銀髮就業服務據點為基礎，截至112年11月累計提供求職求才媒合、勞工法令或職涯諮詢等服務超過6萬人次，並將持續佈建至115年底前成立50處據點，且每年至少與50個衛福部社區關懷據點、教育部樂齡中心、經濟部工業區服務中心等據點合作，擴大銀髮就業服務網絡；另同時完成專屬中高齡者及高齡者資源網站「45⁺就業資源網」（https：／／45plus.wda.gov.tw），提供找工作、找人才、找補助、找課程等線上服務，並擴大建置退休人才資料庫，推動職人專區，廣納資深專業長才，促進重返職場。
發展署表示，近年我國面臨產業缺工問題，為鼓勵55歲以上及依法退休者重新投入職場，提升其勞動參與，研擬推動「55Plus壯世代就業促進措施」，廣泛徵詢受僱者、雇主與專家學者及行政單位等意見，經參考各界建議及專法架構，除加強推動現行相關協助措施服務外，另新增3項措施及精進2項措施，包含新增提供壯世代就業獎勵、提供雇主職場支持輔導費以及推動友善銀齡職場認證、強化精進職務再設計服務，依不同產業與職業訂定服務指引，也擴大退休再就業協助措施之補助對象，以協助壯世代退休後持續維持社會參與，貢獻人力資本。
有關外界關心壯世代就業獎勵，因各界對補助方式、補助期間、補助資格及推介方式等提供相關見解，刻正參考現行各項措施及評估政策效益，調整修正補助資格、期間及配套，且為利於後續民眾及雇主申請，同步規劃建置申辦系統及書表文件，將於完成法制作業程序後儘速對外發布，未來亦將持續提供壯世代各項就業協助措施，以利重返職場展現長才。
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