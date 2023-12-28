JCB晶緻悠遊聯名卡友獨享自動加值回饋，2024年新年度活動1月1日登場。持卡人至專屬網頁登錄成功，當月完成自動加值，即享有自動加值最高10％現金回饋。

據金管會統計，2023年國人非現金支付交易額可望破新台幣7兆元，其中信用卡交易額約3.1兆元。悠遊卡公司與JCB國際組織合作推出的JCB晶緻悠遊聯名卡自動加值回饋，共同推廣「嗶經濟」邁向第十年，相當受到持卡人歡迎，每月額度釋出就迅速額滿。2024年回饋活動每月限量37,000卡，每卡每月最高回饋新台幣50元。

持JCB晶緻卡等級以上（含極緻）的悠遊聯名卡，至活動專屬網頁登錄成功後，並在登錄當月完成自動加值，即可享有自動加值10％現金回饋。每月1日上午9點開放登錄。每卡每月須完成登錄，才能取得當月活動參加資格。

悠遊卡是儲值卡領導者，除了各式各樣的大眾運具皆可使用，支付點更遍及食衣住行各個生活場域，善用悠遊聯名卡自動加值功能，消費時不用擔心餘額不足，是實現「無現生活」的最佳夥伴。有JCB晶緻悠遊卡的消費者在跨年狂歡後，元旦起床第一件事就是早上9點一到，民眾就可手刀登錄。