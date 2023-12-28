JCB晶緻悠遊聯名卡友獨享自動加值回饋，2024年新年度活動1月1日登場。持卡人至專屬網頁登錄成功，當月完成自動加值，即享有自動加值最高10％現金回饋。
據金管會統計，2023年國人非現金支付交易額可望破新台幣7兆元，其中信用卡交易額約3.1兆元。悠遊卡公司與JCB國際組織合作推出的JCB晶緻悠遊聯名卡自動加值回饋，共同推廣「嗶經濟」邁向第十年，相當受到持卡人歡迎，每月額度釋出就迅速額滿。2024年回饋活動每月限量37,000卡，每卡每月最高回饋新台幣50元。
持JCB晶緻卡等級以上（含極緻）的悠遊聯名卡，至活動專屬網頁登錄成功後，並在登錄當月完成自動加值，即可享有自動加值10％現金回饋。每月1日上午9點開放登錄。每卡每月須完成登錄，才能取得當月活動參加資格。
悠遊卡是儲值卡領導者，除了各式各樣的大眾運具皆可使用，支付點更遍及食衣住行各個生活場域，善用悠遊聯名卡自動加值功能，消費時不用擔心餘額不足，是實現「無現生活」的最佳夥伴。有JCB晶緻悠遊卡的消費者在跨年狂歡後，元旦起床第一件事就是早上9點一到，民眾就可手刀登錄。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：