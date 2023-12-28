大陸證監會28日指出，深圳證監局近期集中約談普華永道中天、德勤華永、安永華明、畢馬威華振這四家會計師事務所相關首席合夥人、質控主管合夥人、審計業務主管合夥人等共計6家次、20人次，強化年報審計監管約談提醒機制。
四家會計師事務所匯報證券市場審計業務開展、品質管制等情況，普遍表達將進一步拓展A股市場審計業務的期望。據統計，四家審計機構承做轄區45家上市公司2022年度財報審計業務，占轄區上市公司數量11％，審計收費近人民幣3.9億元，占轄區上市公司審計收費的48％。2024年擬承做轄區40多家上市公司2023年度財報審計業務。
深圳證監局重點關注各事務所品質管理體系建設及執行情況，並明確提出監管要求。包括提高社會責任感，在執業中應主動承擔社會責任，確實落實重大會計審計問題的主動報告責任。堅持合規發展，嚴格遵守大陸保密法律法規規定，透過審計準確辨識、發現、揭示市場主體重大風險，確實履行資本市場「看門人」職責。利用專業優勢，引導上市公司健全完善企業內控規範體系，透過審計推動上市公司全面提升內部控制規範水準和風險防範管理能力。以及深化行業文化建設，強化廉潔從業意識。
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