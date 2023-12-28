近年來國內企業強化永續發展，資產管理業者力推ESG理念，紛紛推出ESG主題基金。集保結算所為協助投資人掌握ESG基金的完整訊息，自12月26日起推出新版「基金資訊觀測站」，並配合設立ESG基金專區，將境內外ESG基金規模、檔數與國人持有占比等分類統計。據統計近兩年境內外ESG基金明顯成長，ESG綠色投資已成基金投資的新顯學。

根據基金資訊觀測站ESG基金專區最新統計，金管會2021年7月核准首批境內ESG基金以來，截至今年11月底，境內ESG基金檔數共47檔、規模達4,042億元。相較2021年底，ESG基金在整體基金市場規模占比從2.4％，倍增至6.3％，其中ETF基金規模高達3,412億元，逾整體ESG基金規模的8成，為境內ESG基金規模快速攀升的推手。

在境外ESG基金方面，從2022年4月核准首批境外ESG基金以來，截至今年11月底，境外ESG基金檔數共81檔，規模達856億元，較去年底大幅增加24％。由於ESG已成為全球企業重視的議題，境外基金總代理搭上綠色投資的熱潮，開始積極引進境外ESG基金。

投信投顧業者因應金管會「綠色金融」政策及「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，已經陸續將ESG指標納入投資決策及商品設計，不論是主動式基金或者ETF，都可見ESG相關主題的基金問世。投資人透過「基金資訊觀測站」的ESG基金專區，一站式全方位輕鬆掌握基金完整訊息，更可透過綠色投資熱潮，一起促進永續金融的發展。