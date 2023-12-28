【時報記者王逸芯台北報導】雲豹能源(6869)今(28)日宣布，收購「帝崴電力股份有限公司」與「亮崴電力股份有限公司」兩家公司，此交易案將為雲豹能源集團在太陽光電資產增添動能。

雲豹能源表示，此次交易案分別收購帝崴電力100%股權、亮崴電力49%股權。帝崴電力旗下擁有台北港南碼頭二期廠房太陽光電屋頂型2.96MW案場，因優良工程品質與創新技術設計於本月榮獲2023年「城市工程品質金質獎」；亮崴電力則在台中港分別擁有一、二期太陽光電屋頂型案場，裝置量共6.66MW，其中二期案場將於明年第二季正式併網。在雲豹能源正式入主後，將發揮專業維運管理之堅強實力，持續提供穩健且安全可靠之營運效能。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源從太陽光電起步，近年來積極多元佈局各領域再生能源與循環經濟等事業版圖，仍不忘持續增進太陽光電持有案場規模。

雲豹能源目前開發持有太陽能案場遍佈全台13縣市，總裝置量逾500MW，其中61%為地面型，34%為屋頂型案場。旗下位於台南北門區全台最大128MW漁電共生場域，已於今年第二季正式完工，年發電量高達1.8億度，為本公司最具代表性之太陽光電場域。