【時報記者葉時安台北報導】威強電(3022)周四召開重大訊息記者會，公告公司董事會通過參與威強電轉投資公司威聯通科技股份有線公司之分割減資案並取得擬分割新設之勝鋒股份有限公司普通股。公司強調，威強電參與分割前後持有之股權淨值總計相等，不影響公司股東權益。

威強電於112年12月28日董事會決議通過參與威強電轉投資公司威聯通之分割減資案並取得擬分割新設之勝鋒(其公司名稱已於民國112年12月4日取得經濟部公司名稱預查准予保留在案)普通股。

威強電轉投資之威聯通擬將所屬得獨立營運之投資事業部門分割讓與新設之勝鋒，由勝鋒公司發行新股予威聯通之股東作為對價。

威強電擬配合威聯通分割計畫，換取分割新設之勝鋒普通股33.93萬股，每股淨值約新台幣2435.35元(係以威聯通112年9月30日分割讓與之帳面價值計算)，淨總價值約新台幣8億2631.4萬元，持股比例為24.39%(威強電按威聯通分割計換取勝鋒之股份數占勝鋒發行股數之比例，與威強電持有威聯通之股份數占威聯通發行股份總數之比例相同)。

本次威聯通分割減資案屬組織重組，俟經威聯通股東臨時會決議執行後(分割基準日暫訂為民國113年5月15日)，威強電取得勝鋒之股權相對持股比例並未改變。威聯通將其分割之營業價值，以帳面價值移轉與勝鋒，勝鋒發行普通股與威聯通原股東作為對價，故威強電參與分割前後持有之股權淨值總計相等，不影響公司股東權益。