【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在礦業股和保險股領漲之下，歐股周四開局衝高：由於人們持續地寄望全球主要央行在明年會削減借貸成本，激勵市場情緒，並讓歐股有望在今年尾聲以強勁姿態收盤。

周四泛歐Stoxx 600指數早段上揚1.68點或0.35%，為480.23點，並且徘迴在近23個月高點附近。

歐洲主要礦業公司所在的基本資源類股在早盤上漲0.7%，並且走在連3漲路徑；同時之間，保險股也上漲0.5%。

歐洲基準的Stoxx 600指數今年以來已經上漲13%，其中科技股和零售股在今年表現最好。

雖然聖誕假期結束，但多數交易員延長了假期到新年。在2023年剩餘的幾個交易日，預計股市交易量淡薄。

在個別股票方面，丹麥的維斯塔格風力系統(Vestas Wind Systems)早盤上漲2.3%，並且延續到連六漲；此前該風力渦輪機製造公司說，在美國獲得1089MW(百萬瓦)的訂單。