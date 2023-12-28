在三大法人買超193億元之下，28日台股加權指數平盤震盪，收在17,910點，微幅上漲18點，再度改寫今年新高，繼續往萬八關卡前進。主要的AI PC概念股宏碁、仁寶，都收黑，反而是華城、士電因台電強韌電網計畫而攻上漲停。
三大法人共買超118億元，其中外資買超193億元、投信賣超10億元、自營商賣超64億元，呈現土洋對作的格局。
宏碁結束連八漲，今日小跌0.37％收黑，仁寶則是下跌3.11％。主要因外資27日大賣宏碁有關，27日外資賣超第一名是仁寶，共賣出13,251張；第三名是宏碁，賣了9,436張。
其他AI PC相關族群，今天小幅上漲，英業達上漲1.35、華碩上漲0.1％、微星上漲0.75％。
AI PC需要更高規格的記憶體，因此也帶動記憶體族群走揚，今日成交量第三名就是華邦電，成交量16萬張，股價上漲3.36％。神達表現也很強勢，交易量12萬張，股價上漲5.76％
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