加工絲終端庫存調整近尾聲，國內廠家宏洲（1413）、宏益（1452）、集盛（1455）、聯發紡（1459）等產線平均稼動率已到8成，預期第四季會是今年營運高峰；不過，雖已落底，市況仍在緩步調整中，業者預期，整體加工絲產業回復正常水準估要等到明年農曆春節過後，旺季加持才能真正回溫。

宏益11月營收是今年單月最高、集盛10、11月已連二個月恢復年成長等。

宏益指出，受到終端需求降溫，客戶庫存調整，且大陸加工絲傾銷等影響，今年上半年台灣加工絲廠的平均稼動率都在6成以下，第三季有回升、第四季多已來到7-8成。

聚酯長纖維絲（POY）廠宏洲 指出，國內加工絲廠產品過分集中於大宗產品；而低價位、衣著用大宗產品面臨東南亞、中國大陸及韓國激烈競爭，因此近幾年產業營運不易成長。

不過，宏洲指出，隨著內需市場及亞洲市埸持績增加；且發展高性能、機能性特殊纖維紡織品提高產品附加價值，預期此波產業調整谷底已過，明年產業景氣應會由弱逐步回溫。

產品已從規格化走到客製、機能性紡品；聯發紡總經理王豐岳指出，在東南亞市場崛起、中國大陸規格化產品大量供給下，公司已調整產品結構，從以加工絲生產為主，將產品調整為環保纖維、伸縮彈性絲、輕量保溫中空纖維、吸濕排汗纖維、抗菌防霉纖維、抗紫外線纖維 、難撚纖維、超細丹尼加工絲等細緻化、客製化紡品為主。

預期明年的產業景氣應會從第二季開始好轉比，加上今年的營運基期低，所以聯發紡認為，明年營運可能會有1成-2成的成長。