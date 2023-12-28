財政部公布的9-10月期統一發票中獎清冊中，有位繳交900元拖吊費的「苦主」，因禍得福中了200萬元特獎，引發熱烈討論。財政部透露，這名幸運兒在本月開放兌獎不到1周內，就火速完成領獎程序。

每期統一發票都有一些讓人津津樂道的得獎小故事。財政部本月4日公布9、10月期統一發票的200萬特獎中獎清冊顯示，有15位幸運兒兌中200萬元發票。其中有位於新北市新店區中興路的「祥碩興業股份有限公司」開立的發票，交易項目的內容則是「拖吊服務費」，花費900元。

統一發票200萬得主中，有人支付900元拖吊服務費而中獎。（圖／翻攝自財政部官網）

本來是含淚苦繳拖吊費，卻意外為民眾帶來「天降大財」，讓不少人感嘆這位車主的「好運」。9-10月期統一發票在12月6日開放兌獎，據《ETtoday新聞雲》報導，這名幸運得主在開放兌獎初期就已經火速領獎，就連財政部官員也大讚「效率很高」。

財政部官員表示，發票中獎的200萬元，如果不是直接入帳，要扣掉扣掉千分之4的印花稅，以及分離課稅20%的所得稅，最後實領金額為159.2萬元。財政部賦稅署也提醒，112年9-10月期中獎統一發票領獎期間為112年12月6日至113年3月5日。