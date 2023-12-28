【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)小金雞再喊加一，最新中國證監會公告指出，星宸科技將首次公開發行股票，並在創業板上市，由於聯發科多年前轉投資匯頂曾經登上A股半導體龍頭，為聯發科轉投資寫下驚人一頁，如今隨著星宸科技在大陸創業板即將IPO，也為聯發科後續的轉投資收益帶來想像空間。

星宸科技原為晨星半導體100%子公司，聯發科在2019年正式完成對晨星半導體的合併，聯發科也透過旗下Sigmastar Technology Inc.持有星宸股權。

根據資料顯示，截至第三季為止，聯發科持有星宸科技持股約32%。星宸科技主要業務為視訊監控晶片，應用在智慧安防、視訊對講、智慧車載等領域，不僅如此，更自研全套AI技術，並擁有大量核心IP資源。

聯發科透過轉投資持續壯大在半導體晶片設計的版圖，在中國金融市場最著名的莫過於透過子公司匯發國際(香港)持有的指紋辨識與觸控晶片設計廠匯頂科技，並拿下兩席董事，匯頂在2016年10月掛牌後，更是一度創下連飆20根漲停的驚人紀錄，登上A股半導體龍頭。惟近年聯發科針對匯頂持股有進行調節，近期資料顯示，聯發科旗下匯發國際僅持有匯頂1740萬6999股，持股比例約3.8%。