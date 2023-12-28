【時報記者林資傑台北報導】彰銀(2801)為適度反映物價變動情形，增進員工福利並激勵員工士氣，宣布自2024年元旦起調高員工伙食津貼，自原先的2400元提高至3000元，每位員工每月多600元午餐費、1年即增加7200元，且免列入薪資所得額度，以善盡企業社會責任。

而彰銀自9月27日起提高生育津貼，自第1名3萬元、第2名6萬元、第3名10萬元提高至第1名5萬元，第2名8萬元，第3名以上36萬元，提高後至11月，已有員工領取第3名生育津貼36萬元。

彰銀表示，今年員工生育津貼共補助130名新生寶寶，員工新生兒出生率為千分之19.75，較2022年千分之18.69提高，也遠高於2022年全國新生兒出生率千分之5.96。此外，2023年育齡婦女總生育率2.32，高於2022年全國育齡婦女總生育率0.87。

彰銀表示，未來將持續落實員工照護、優化員工福利等相關友善員工措施，及穩固勞資和諧關係，以實現幸福企業的永續經營願景。