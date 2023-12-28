台北市新聞記者公會今（28日）舉行第30屆會員大會，並改選理監事，順利選出25位理事及7位監事，由《人間福報》社長妙熙法師榮膺新任理事長，這是1966年創會以來首度是出家法師擔任。妙熙法師表示，「未來將繼續秉持本會創立宗旨，和所有理監事一起服務社會大眾，讓國家社會更祥和。」
台北市新聞記者公會歷屆理事長都是台灣舉足輕重的報人與媒體人，包括葉明勳、蕭同茲、曾虛白、王惕吾、余紀忠等。《人間福報》是佛光山開山祖師星雲大師所創辦，以「人間佛教」精神為社會帶來祥和歡喜，深獲大眾肯定。
妙熙法師致詞時表示，星雲大師在2000年時創辦《人間福報》，最初不被媒體界看好，因是宗教家辦報，且需龐大人力與經費支持。即使佛光山資源不充裕，還是堅持大師理念，盼用媒體、資訊與正向報導帶給台灣社會正能量。「今年是《人間福報》第23年，雖然大師於二月圓寂，今日把這份榮耀和肯定回向給大師，相信他會很歡喜，他創辦的媒體獲得大家支持。」
對於公會的未來願景，妙熙法師在受訪時指出，「本屆將邁入第60年，成果得來不易，感謝歷屆新聞前輩努力經營，讓媒體多元發展，使得台灣成為言論自由、思想開闊的寶地。未來面對AI新世代、氣候變遷等人類歷史上的重要議題，更需具備前瞻思考和行動，才能開創新局。」
妙熙法師強調，公會多年來舉辦社會光明面新聞報導獎，目的是鼓勵媒體工作者報導社會各階層的光明義舉，激發社會良知，此與星雲大師創辦《人間福報》所堅持的信念相符，未來將持續發揚，為社會帶來正能量、善循環。
●台北市新聞記者公會第30屆理監事名單
理事長：人間福報社社長妙熙法師
常務理事：正聲廣播公司董事劉本善、台灣廣播公司董事長馬長生、人間福報社總監楊錦郁、前鋒招標日報社社長郭慶璋、華時代文化藝術股份有限公司董事長劉瑞麟、經濟日報副社長翁得元。
理事：自由新聞通訊社社長袁天明、經濟日報工商部副總經理倪榮松、中華日報副社長黃秋儒、台灣新生報社長劉長裕、中央通訊社總編輯王思捷、國語日報總編輯鄭淑華、復興電台總台長李淑蕙、警察廣播電台總台長陳明志、教育廣播電台總台長黃月麗、台北廣播電台台長胡紹謙、華時代文化藝術股份有限公司監察人蘇家堃、旺報執行副總編輯連雋偉、好好聽文創傳媒內容長田麗雲、中華電視公司新聞部製作人陳雅琳、中國時報行銷活動部副總經理杜智明、警察廣播電台副總台長周玉枚、聯合報新聞部副總編輯熊迺祺、東森新聞台台長沈建宏
常務監事：人間福報社數位部總編輯婁靖平、匯流傳媒集團董事長吳世昌
監事：自由新聞報社長袁天行、青年日報社副社長謝忠杰、人間通訊社社長特助劉延青、工商時報副社長賀靜萍、梅花媒體集團總裁王綽中
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