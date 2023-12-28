台股續創波段新高，日線連5紅，今天續漲18.87點，收17910.37點，成交量2846億元。今天外資買超193.26億元，投信賣超10.90億元，自營商賣超64.33億元，合計3大法人買超118.03億元。
外資買超第一名為友達1.78萬張，加碼主要權值股台積電、金融股、0050等。AI PC概念股宏碁、仁寶也各買1.6萬張、1.5萬張。
外資火力全開敲進金融股，今天相當罕見的14檔金控全部買齊，其中，中信金、開發金、玉山金、新光金、台新金入列買超前10名。
此外，買進國泰金9498張、元大金7895張、華南金7567張、兆豐金5869張、合庫金5862張、永豐金5671張、第一金5373張、富邦金4215張、國票金1863張。
銀行股方面，買超臺企銀5535張、彰銀5505張、上海商銀2532張、王道銀行2442張。
至於高股息ETF 00919，近期規模暴衝突破9百億，預估近期就會扣關1千億，但外資自11月30日以來至12月，一整個月都是賣超，累計連21賣，共19萬5090張。
法人表示，美元指數跌破101點，外資回流股匯雙漲，台幣兌美元匯率升破31元關卡，台股距離萬8大關剩不到100點。美國利率政策由鷹轉鴿，強勢美元告一段落，台幣開啟升值循環，外資湧入將成為台股最大買盤。近期美股道瓊、費半指數都刷新歷史新高，台股若還原股息也早就超越18619創新高了。明年產業開始復甦，加上資金面有利多頭，後市行情不看淡。
外資今天買超上市個股前10名為：友達(2409)17805張、中信金(2891)17760張、宏碁(2353)16291張、仁寶(2324)15175張、台積電(2330)13824張、開發金(2883)13294張、元大台灣50(0050)12180張、玉山金(2884)11573張、新光金(2888)10876張、台新金(2887)10750張。
外資今天賣超上市個股前10名為：亞力(1514)12800張、緯創(3231)7249張、輔信(2405)5189張、期街口布蘭特正2(00715L)4676張、英業達(2356)4080張、群益台灣精選高息(00919)3879張、中興電(1513)3841張、旺宏(2337)3755張、神達(3706)3647張、泰碩(3338)3319張。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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