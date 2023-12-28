掌握大筆實戰商業數據的外貿協會，宣布明年要推出「貿易指數」，藉由一系列不同指數發布，讓拓銷海外廠商可以調整產品與客群布局。協會已成立一個參考指數的工作小組，研議規劃中。

不同於官方或研究機構所做的「貿易指數」，衡量我國進出口貿易概況與貿易條件給參考。黃志芳自豪貿協不同於一般機構的經濟預測優勢，就是「接地氣」。一年就擁有26場大型國際專業展覽、300多場展場，以及20萬個國外買主、30萬個國內供應商的資料，「我們是真的坐在金山上面」。

貿協有這些實彈的數據資料，光是「台北國際工具機展」跟「台北國際電腦展」，每年都是上千家的廠商參加。如果整理運用大數據提供給用戶，就能賺取商業資訊能量。但黃志芳強調，雖然目標可以變成會內一個商業模式，但一開始先以免費服務廠商為主。

初步規劃，未來貿協貿易指數不會只公布一個，而是一系列的指數，有些每個月、有些半年一次，有些則是動態滾動隨時調整，藉由指數變化，提供各類拓銷海外廠商調整產品布局。