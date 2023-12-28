【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在獲利回吐以及日圓升值之下，日股28日走低。最後，日經收在33,539.62點，跌141.62點或0.42%。東證收2,362.02點，也跌3.38點或0.14%。

分析師表示，日經指數下跌，是因為前一個交易日大幅上揚後，市場馬上就獲利了結。加上快要過新年，好幾天以後才會開紅盤，還有日圓匯價升值，故看不見有買進的大單出現。

轉強的日圓一度接近12月初的5個月新高點，兌一美元匯價目前在140.71至141.84之間游走。日圓變強勢時，一般來說對日本出口業者股價不利，因為把海外獲利的美元匯回日本時，會影響到匯兌收益。

大型類股中，迅銷跌0.73%，愛德萬測試大跌2.22%，東京威力科創也跌0.6%。同時，傳產的豐田汽車跌1.05%，航運產業一度大跌3.51%，其中，商船三井大跌3.26%，日本郵船大跌3.46%，川崎汽船更是重挫4%左右。

日本經濟產業省（METI）表示，11月工業生產月減0.9%，比市場普遍預測值下滑1.6%要好一點。另外，日本11月零售銷售年增5.3%，與市場預期5%差不多，是從2022年3月以來，連21個月都在增加。同時期，零售銷售月增率為1%，10月則是月減1.7%。