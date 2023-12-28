2024年銀髮族及無障礙團體旅遊補助新制開跑，交通部觀光署新訂「交通部觀光署輔導旅行業辦理銀髮族旅遊補助要點」及「交通部觀光署輔導旅行業辦理無障礙旅遊補助要點」等二項要點，於2024年元旦起受理旅行業者申請。

隨台灣逐步邁向超高齡社會，觀光署近年來鼓勵旅行業者結合國內各項無障礙設施及多元化景點資源，包裝銀髮族及無障礙旅遊優質商品，並得向觀光署申請相關旅遊補助。

觀光署說明，銀髮族團體旅遊補助將延續過往機制，旅行業者辦理6人以上國內團體旅遊，銀髮族旅客達全團2分之1，旅遊天數為2天1夜以上（4天以上得安排2天放假日），且全團全程住宿於合法旅宿業及使用合法交通工具，以每一銀髮族旅客每日最高補助500元計算，每團補助旅行業者最高1.5萬元。

在無障礙團體旅遊補助方面，則推新版補助措施，除鼓勵旅行業者依旅客需求，安排多元特色旅遊行程，並建立身心障礙人士陪伴者出遊機制，改採每日定額補助基準。

旅行業者若辦理身心障礙人士旅客達3人以上之國內團體旅遊，一日遊者，補助金額以每一身心障礙人士旅客1,200元、必要陪伴者1人1日300元作為計算；二日遊以上者，則每一身心障礙人士旅客每日1,500元、必要陪伴者1人每日500元。若團員屬聽、語障或合併聽、語障之多重障礙者旅客達2人以上，另外可申請聘請手語翻譯員費用補助，每團最高補助總額5萬元。

觀光署表示，有關旅行業者申請補助手續、補助金額、應檢附文件資料、申請團數上限及受理申請期限等，可至交通部觀光署行政資訊網「銀髮族及無障礙旅遊推廣」專區查詢。