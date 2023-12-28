資金行情帶動，台股近期步步上攻，台新投顧總經理呂仁傑28日分析，明年1月還是有元月行情，但短線上可能會有過熱的疑慮，要否要抱股過年，建議要先等明年2月1號的美國FOMC會議，觀察Fed是否給市場更多指引。

整體來看，呂仁傑預估，明年台股走勢將是前低後高，明年低檔大概會在16,500～17,000點左右，明年下半年看好台股會繼續向上，高點會落在第四季，全年高點上看19,000點。

台新銀行28日舉行「2024投資趨勢論壇」。對於明年投資展望，呂仁傑分析，明年上半年美國景氣逐漸放緩，但下半年若美國聯準會（Fed）開始降息，整體景氣將上行，且預估美國十年債利率大概會降至3.5％，因此，預估明年上半年股市會有機會拉回，上半年建議股債5比5平衡配置，下半年對資本市場的看法更正向，建議在股市上資金配置可稍微拉高。

類股上來看，呂仁傑說，明年大主軸還是AI相關，其次是網通族群，第三是消費性電子，尤其明年下半年有AI PC應會有實質成果出來，因此，明年電子股相對會看好，而金融股明年看好壽險型金控，另外明年還有巴黎奧運題材，在製鞋、紡織相關也有有所表現。

半導體方面，呂仁傑認為，整體半導體庫存調整cycle慢慢告段落，往明年來看，需求應會回溫，「春燕慢慢回來了！」，且觀察台積電營運獲利狀況繼續好轉，對於明年半導體看法仍樂觀。

呂仁傑預估，明年台股仍有元月行情，但若2月1號FOMC會議上，Fed若壓抑降息預期，不排除2月起會有短期修正，第二季台股可能繼續調整，明年低檔落在16,500～17,000點左右，明年下半年逐步向上，第四季高點上看19,000點。

至於明年市場不確定性，除要留意大陸政策不確定性，明年11月還有美國總統大選，明年3月7號的「超級星期二」美國初選開始，兩黨候選人民調，對後續資本市場應會有顯著影響。