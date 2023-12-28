彰化銀行為適度反映物價變動情形，增進員工福利並激勵員工士氣，自明年1月1日起調高員工午餐費為3000元，將原本 2400 元伙食津貼拉高至 3,000 元，每位員工每月多600元午餐費、一年即增加 7200元，且免列入薪資所得額度，以善盡企業社會責任。
彰化銀行自今年9月27日起提高生育津貼為第一名5萬元，第二名8萬元，第三名36萬元，提高後截至11月已有員工領取第三名生育津貼36萬元。彰化銀行表示，今年員工生育津貼共補助130名新生寶寶，今年員工新生兒粗出生率為千分之19.75，較2022年千分之18.69高，且也遠高於2022年全國新生兒粗出生率之千分之5.96。
此外，年育齡婦女總生育率為2.32，高於2022年全國育齡婦女總生育率為0.870。
彰化銀行未來仍將持續落實員工照護、優化員工福利等相關友善員工措施及穩固勞資和諧之關係，以實現幸福企業的永續經營願景。
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