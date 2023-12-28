【時報記者林資傑台北報導】集保結算所為協助投資人掌握ESG基金完整訊息，26日推出新版「基金資訊觀測站」，並配合設立ESG基金專區，提供境內外ESG基金規模、檔數與國人持有占比等分類統計。據統計，近2年境內外ESG基金明顯成長，ESG綠色投資已成基金投資新顯學。
近年來國內企業強化永續發展，資產管理業者力推ESG理念，紛紛推出ESG主題基金。據基金資訊觀測站ESG基金專區最新統計，金管會2021年7月核准首批境內ESG基金以來，截至2023年11月底，境內ESG基金檔數共47檔、規模達4042億元。
集保結算所指出，國內ESG基金於整體基金市場規模占比，已較2021年底的2.4％倍增至6.3％，其中ETF基金規模高達3412億元，達整體ESG基金規模逾8成，為境內ESG基金規模快速攀升的推手。
境外ESG基金方面，由於ESG已成為全球企業重視的議題，境外基金總代理搭上綠色投資熱潮，開始積極引進境外ESG基金。自2022年4月核准首批境外ESG基金以來，境外ESG基金截至11月底共81檔、規模達856億元，較去年底大增24％。
投信投顧業者陸續將ESG指標納入投資決策及商品設計，無論是主動式基金或ETF，都可見ESG相關主題基金問世。投資人透過「基金資訊觀測站」的ESG基金專區，一站式全方位輕鬆掌握基金完整訊息，更可透過綠色投資熱潮，一起促進永續金融發展。
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