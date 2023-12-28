【時報編譯張朝欽綜合外電報導】道瓊周三再創歷史新高，在美股隔夜造好之下，港股周四神勇，午後穩定站在萬7點以上。此外大陸股市集體拉升，也讓港股漲勢擴大。
周四香港恆生綜合指數收盤大漲418.69點或2.52%，為17043.53點。國企股(H股)升2.9%，為5765點。科技指數升3.4%，為3764點。
大陸藍籌股的滬深指數上漲2.3%；此前由於外國投資人對大陸經濟復甦乏力，以及美中緊張關係的擔憂，因此大陸股市錯過了先前全球股市上漲行情。
主要科技公司全面上揚，美團、京東升逾5%，快手漲近4%，百度漲逾3%，阿里巴巴也升2.8%。
騰訊和網易連兩天反彈，分別上漲2.8%和3.4%。
半導體和汽車股皆普遍上漲。吉利的新車款極氪007周三上市，股價急漲6.7%；理想上漲5.6%，長城升4.5%，比亞迪上漲4.1%，小鵬也上漲1%。
內地保險股上漲，中國平安升6%；國泰君安升1.6%。
小米收盤下跌0.5%；小米今日為汽車技術發布會，股價先升後跌。
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