【時報記者任珮云台北報導】圓展(3669)宣布全新一代專業PTZ攝影機AVer PTZ211與AVer PTZ231正式上市。這兩款攝影機擁有Full HD的影像品質、高達30倍光學變焦及SmartShoot AI技術，提供優質的串流和錄影表現，滿足更多樣的直錄播串流需求，讓專業影音應用再升級。
隨著影音數位化的普及，各行各業對於串流、直錄播的需求日益增長，將資訊轉化為影像不僅可打破時空限制，更讓資訊更容易典藏和分享，發揮更高影響力。PTZ211與PTZ231攝影機搭載Sony感光元件，結合最高30倍光學變焦鏡頭，呈現細緻清晰的畫面；支援HDMI、USB和IP等多種輸出方式，同時可傳輸Full HD 60 fps的高品質影像，為課程錄影、集會預錄、實況轉播、線上直播、活動記錄等應用打造親臨現場的影像串流體驗。
PTZ211與PTZ231配備SmartShoot功能，最多可預設4個區域同時拍攝人物和背景，可自動切換取景和分鏡畫面，就像多台攝影機同時運作一樣；透過高精密混合型步進馬達，實現自由、平穩、靈活的鏡頭移動。
透過AVer PTZ Link軟體，PTZ211與PTZ231可與全球頂尖麥克風系統搭配，包含Audio-Technica鐵三角、Sennheiser森海塞爾、Shure舒爾、Yamaha山葉、Nureva及ClearOne，轉換成可依據預設點位置，自動切換拍攝不同發言者的聲音追蹤攝影機。
此外，於2024Q2開始，使用者可搭配NDI HX升級金鑰，讓PTZ211與PTZ231即刻變身NDI機種，提供高畫質、低延遲的影像傳輸，讓直播串流更簡單、更快速！
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：