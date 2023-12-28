【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】多家投行與券商預估，中國大陸房地產低迷狀況應會延續到2024年，鐵礦砂價格也應聲倒地，離2022年6月時的高峰價位愈來愈遠。
包括高盛、摩根士丹利以及瑞銀等10家外資都認為，中國大陸房地產正在歷經衰退3年之路，長期處於低潮的時間也創下新紀錄。根據統計，大陸房地產需要的鋼材，大約占自己鋼鐵產量的4成左右。
根據大宗物資顧問公司Kallanish Commodities所出具的報告，北京以及天津等，一些大陸主要經濟城市已經開始示警空汙。同時，管控空汙的手段或許更加嚴厲以及比12月初實施的時間更長。傳統來說，煉鋼廠是空汙的元兇之一。
上海有色金屬網站（SMM）指出，由於天候變冷打亂建築施工的進度，中國大陸鋼鐵下游PMI（採購經理人指數），12月較11月萎縮。新加坡交易所內，之前連漲兩天的鐵礦砂，盤中價格一度下滑1.9%，每噸跌至138.55美元。還有大連以及上海的鋼鐵期貨價，也都全走軟。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：