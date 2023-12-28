【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】多家投行與券商預估，中國大陸房地產低迷狀況應會延續到2024年，鐵礦砂價格也應聲倒地，離2022年6月時的高峰價位愈來愈遠。

包括高盛、摩根士丹利以及瑞銀等10家外資都認為，中國大陸房地產正在歷經衰退3年之路，長期處於低潮的時間也創下新紀錄。根據統計，大陸房地產需要的鋼材，大約占自己鋼鐵產量的4成左右。

根據大宗物資顧問公司Kallanish Commodities所出具的報告，北京以及天津等，一些大陸主要經濟城市已經開始示警空汙。同時，管控空汙的手段或許更加嚴厲以及比12月初實施的時間更長。傳統來說，煉鋼廠是空汙的元兇之一。

上海有色金屬網站（SMM）指出，由於天候變冷打亂建築施工的進度，中國大陸鋼鐵下游PMI（採購經理人指數），12月較11月萎縮。新加坡交易所內，之前連漲兩天的鐵礦砂，盤中價格一度下滑1.9%，每噸跌至138.55美元。還有大連以及上海的鋼鐵期貨價，也都全走軟。