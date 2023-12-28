大陸工信部28日公布，關於2024—2025年度乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理有關事項的通知（簡稱通知）。2024年度、2025年度的新能源汽車積分比例要求分別為28％和38％。

通知指出，對核算年度生產量2,000輛以下並且生產、研發和營運保持獨立的境內乘用車生產企業，進口量2,000輛以下的獲境外乘用車生產企業授權的進口乘用車供應企業，企業平均燃料消耗量較上一年度下降達到4％以上的，其達標值在GB 27999「乘用車燃料消耗量評價方法及指標」規定的企業平均燃料消耗量要求基礎上放寬60％。下降2％以上不滿4％的，其達標值放寬30％。

通知顯示，乘用車企業核算新能源汽車積分達標值時，低油耗乘用車生產量或進口量按照其數量的0.2倍計算。在企業平均燃料消耗量積分核算中，對標準配置制動能量回收系統、高效空調等循環外技術／裝置且具有循環外節能效果的車型，其燃料消耗量可相應減免一定額度（可累加）。企業可按附件規定進行申報。